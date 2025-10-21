Böyle teklif görülmedi: Antalya'da orman işçisinin evlilik teklifi renkli anlara sahne oldu Serik'te görev yapan orman işçisi, kız arkadaşına romantik bir sürpriz hazırladı. Arazöze astığı “Seni seviyorum, benimle evlenir misin?” yazılı pankartla unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı.

Göster Hızlı Özet Antalya Serik'te orman işçisi İsmail Deveci, kız arkadaşı Ayşe Nur Aytaç'a çalıştığı arazözün üzerine "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazılı pankart asarak evlilik teklifi yaptı.

Ayşe Nur'un "evet" cevabıyla mesai arkadaşları meşalelerle kutlama yaptı.

Çiftin 6 Aralık'ta nişanlanacağı öğrenildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Aşkı sınır tanımadı... Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen evlilik teklifi, romantik anlara sahne oldu. Serik Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Akbaş Orman İşletme Şefliği’nde çalışan 23 yaşındaki orman işçisi İsmail Deveci, 22 yaşındaki kız arkadaşı Ayşe Nur Aytaç için özel bir sürpriz hazırladı. TEKLİFİNE ARAZÖZLERLE HAZIRLANDI Mesai arkadaşlarının yardımıyla hazırlanan Deveci, çalıştığı arazözün üzerine "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazılı bir pankart astı. EVLİLİK TEKLİFİNİ İŞ YERİNDE YAPTI Kız arkadaşı çalıştığı yere gelince Deveci, diz çöküp yüzüğü uzatarak "Benimle evlenir misin?" dedi. Aytaç'ın teklife ''evet'' cevabı üzerine İsmail Deveci'nin arkadaşları, meşaleleri yakarak çiftin mutluluğuna eşlik etti. ''MEMLEKETİN ATEŞİNİ SÖNDÜRDÜM SEVDA ATEŞİMİ SÖNDÜREMEDİM'' Sevincini paylaşan İsmail Deveci, "2019 yılından beri arkadaşlığımızı sürdürüyoruz. Bugün beni iş yerimde ziyaret eden kız arkadaşıma, arkadaşlarımın desteğiyle, ‘Memleketin bütün ateşini söndürdüm, sana olan sevda ateşimi söndüremedim' diyerek evlilik teklifinde bulundum. 6 yıldır bu anı bekliyordum." dedi. Çift, romantik teklifin ardından mutluluklarını dansla kutladı. Genç çiftin 6 Aralık'ta nişanlanacakları öğrenildi. Yaşam Haberleri Tansiyonu dengeleyen besinler: Hangileri düşürür, hangileri yükseltir?

