Bu içecek tam sahurluk! Hem diyet, hem tok tutuyor...

Ramazan ayının ilk sahur heyecanı yaşanırken, uzun süren açlık saatlerine hazırlık da büyük önem taşıyor.

Gün boyu enerjik kalmak ve açlık hissini daha geç yaşamak için sahurda tercih edilen besinler belirleyici oluyor.

Ağır ve tuzlu yiyecekler yerine sindirimi kolay, dengeli ve tok tutan alternatiflerin tercih ediliyor.

Özellikle hem kilo kontrolünü korumak hem de gün içinde halsizlik yaşamamak isteyenler, düşük kalorili ancak besleyici tariflere yöneliyor.

İşte hem hafif hem de uzun süre tokluk hissi sağlayan, bu Ramazan sıkça tercih edilecek sahur içeceği...

KEFİRLİ SAHUR İÇECEĞİ

Ramazan’da sahurda hem hafif hem de tok tutan bir alternatif arayanlar için tarif burada.

Muz, yulaf, bal, ceviz ve kefirle hazırlanan bu içecek; protein, lif ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor.

Muz doğal şeker ve potasyum desteği verirken, yulaf lif oranıyla sindirimi yavaşlatıyor.

Ceviz sağlıklı yağlarıyla tokluk süresini uzatıyor, bal ise kontrollü miktarda kullanıldığında enerji desteği sağlıyor. Kefir ise hem protein hem de probiyotik içeriğiyle sindirimi destekliyor.

Tüm malzemeleri blenderdan geçirmeniz yeterli.

Dilerseniz birkaç parça buz ekleyerek daha ferah bir kıvam elde edebilirsiniz.