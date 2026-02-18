Sahur böreği tarifi: Su böreği tadında, 5 dakikada sofrada...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayında sahur sofraları hem pratik hem de doyurucu tariflerle hazırlanıyor.

Özellikle “Sahurda ne yesem?” sorusuna hızlı bir çözüm arayanlar için hem zamandan tasarruf sağlayan hem de lezzetiyle klasik tarifleri aratmayan alternatifler öne çıkıyor.

Tam da bu noktada, 5 dakikada hazırlanabilen ve su böreği tadını aratmayan “sahur böreği” dikkat çekiyor.

Az malzemeyle pratik şekilde hazırlanan bu tarif, hem çıtır dokusu hem de doyuruculuğuyla sahur sofralarının favorisi olmaya aday.

İşte Ramazan boyunca sıkça yapılacak, pratikliğiyle kurtarıcı olacak o sahur böreği tarifi...

SAHUR BÖREĞİ TARİFİ

Fırın açmaya gerek kalmadan, kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tava böreği; sahurda ya da kahvaltıda pratik ve doyurucu bir alternatif.

Malzemeler ise şöyle:

2 adet hazır yufka

200–250 gram beyaz peynir

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

Peyniri ezin, ince doğranmış maydanozla karıştırın.

Bir kapta yumurta, süt ve sıvı yağı çırpın.

Tavayı hafifçe yağlayın. İlk yufkayı tavaya kenarları dışarı taşacak şekilde serin.

Sosun bir kısmını yufkanın üzerine sürün. İkinci yufkayı parçalara bölerek üzerine yerleştirin ve tekrar sos gezdirin.

Peynirli karışımı eşit şekilde yayın. Kenarlardan taşan yufkaları içe doğru kapatın ve kalan sosu üzerine sürün.

Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde yaklaşık 5-10 dakika pişirin. Altı kızarınca dikkatlice ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.