Bu taktiği uygulayan bagaj ücretinden kurtuluyor! İşte o taktik

Son yıllarda uçak biletinden çok daha pahalıya gelen bagaj ücretleri, özellikle düşük bütçeli havayollarıyla seyahat eden yolcular için en büyük sorunlardan biri haline geldi.

Çoğu yolcu, küçük bir çantayı bile kabine ücretsiz sokmakta zorlanırken, yeni denetimlerle birlikte el bagajı ölçüleri her zamankinden daha sıkı kontrol ediliyor.

İşte tam da bu noktada, İngiltere’den Chelsea Dickenson adlı bir gezgin, herkesin konuştuğu sıra dışı bir çözüm geliştirdi.

Dickenson, Wizz Air uçuşunda bagaj ücreti ödememek için öyle bir taktik uyguladı ki sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

GÖREN ŞAŞIP KALDI!

Kimi şaşkınlıkla, kimi kahkahalarla karşıladı ama yöntem işe yaradı: sütyen! Kendi anlatımına göre, bagaj kontrolünü atlatmak için eşyalarını hiç kimsenin tahmin etmeyeceği şekilde değerlendirdi.

Dickenson, yalnızca 5 sterline satın aldığı bedeninden büyük bir sütyeni, bagaj masrafından kurtulmanın sıra dışı aracı haline getirdi.

Wizz Air’in ücretsiz el bagajı hakkı yalnızca 40 x 30 x 20 cm boyutlarındaki küçük çantalarla sınırlıydı. Çantasına sığmayan eşyaları için farklı bir yol arayan Dickenson, “Havayolları çantanızı ölçer ama vücudunuzu değil. Montumun cepleri yıllardır atıştırmalık ve şarj cihazıyla dolu, neden bu kez göğsümü de devreye sokmayayım?” sözleriyle fikrini açıkladı.

Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra doğruca tuvalete giderek yeni sütyenini giyen gezgin, içine spor kıyafetleri, bikini ve bir balıkçı yeleği yerleştirdi.

Kendisini adeta ameliyat olmuş gibi hissettiğini söyleyen Dickenson, esprili bir dille “Portekiz usulü göğüs büyütme ameliyatı yaptırmış gibiydim, ama önemli olan bagaj tartısından geçmekti” ifadelerini kullandı.

Chelsea Dickenson’un bu sıra dışı taktiği kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok yolcu bagaj ücretlerinden kurtulmak için benzer yaratıcı çözümler denemeye başladı