Recep ayı başladı mı, ne zaman 2025? Recep başlangıç tarihi...

Mübarek Üç Aylar'ın manevi atmosferine adım atmaya sayılı günler kala, milyonlarca mümin gözlerini Recep ayının başlangıç tarihine çevirdi.

İbadet, dua ve rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu özel dönemin yaklaşmasıyla birlikte, "Recep ayı ne zaman başlıyor?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

İşte 2026 yılı için Recep ayının başlangıç ve bitiş tarihlerine dair merak edilen detaylar...

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025

Üç aylar, Recep ayının gelişiyle birlikte başlıyor. Hicri takvime göre; bu sene üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor.

Receb Ayı: 15 -19 Ocak 2026

Şaban Ayı: 20 Ocak - 2 Şubat 2026

Ramazan Ayı: 19 Şubat 2026 - 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

RECEP AYI ÖNEMİ

Recep ayı, İslam dünyasında Üç Aylar’ın ilki olarak kabul edilir ve manevi hazırlığın başladığı özel bir zamandır.

“Allah’ın ayı” olarak anılması, bu ayın taşıdığı değeri daha da artırır.

Bu ayın en önemli özelliklerinden biri de Regaip Kandili’nin Recep ayı içinde yer almasıdır. Bu gece, rahmet kapılarının açıldığı bir fırsat zamanı olarak görülür.

Müminler bu dönemi; nefsi terbiye etmek, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak, iyilikleri çoğaltmak ve manevi arınma sağlamak için değerlendirir.