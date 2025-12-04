Abone ol: Google News

Muş'ta trafik polisi soğuktan elleri titreyen kuryeye eldivenlerini verdi

Kentte etkili olan soğuklarda motosikletle kuryelik yapan Bilal Şahin'in üşüdüğünü gören trafik polisi, ona eldivenlerini hediye etti. Kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 17:33
  • Muş'ta trafik polisi, soğuktan üşüyen kuryeye eldivenlerini hediye etti.
  • Bu jest, kuryenin kask kamerasına yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.
  • Eline eldivenleri alan Bilal Şahin, bu hediyeyi beklemediğini ve polis memuruna teşekkür ettiğini belirtti.

Muş'un merkezinde kuryelik yapan Bilal Şahin, uygulama noktasında beklerken ellerini motorda ısıtmaya çalıştı.

Kuryenin halini gören trafik polisi yanına yaklaşarak eldivenlerini verdi.

O ANLAR KASK KAMERASINDA

Trafik polisinin eldiven jesti kuryenin kask kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi gördü.

"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"

Havaların soğumasıyla birlikte işlerinin de zorlaştığını belirten Bilal Şahin, "Havalar malum çok soğuk, motor koruyucusu da hava alıyor. Uygulamada trafik polisi abimiz hiç beklemediğim bir jestte bulundu. Ellerimin ısınması için verdiği eldivene çok şaşırdım, benim için çok güzel bir hediye oldu. Allah ondan ve tüm güvenlik görevlilerimizden razı olsun" dedi.

