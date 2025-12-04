Muş'ta trafik polisi soğuktan elleri titreyen kuryeye eldivenlerini verdi

Muş'un merkezinde kuryelik yapan Bilal Şahin, uygulama noktasında beklerken ellerini motorda ısıtmaya çalıştı.

Kuryenin halini gören trafik polisi yanına yaklaşarak eldivenlerini verdi.

O ANLAR KASK KAMERASINDA

Trafik polisinin eldiven jesti kuryenin kask kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi gördü.

"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"

Havaların soğumasıyla birlikte işlerinin de zorlaştığını belirten Bilal Şahin, "Havalar malum çok soğuk, motor koruyucusu da hava alıyor. Uygulamada trafik polisi abimiz hiç beklemediğim bir jestte bulundu. Ellerimin ısınması için verdiği eldivene çok şaşırdım, benim için çok güzel bir hediye oldu. Allah ondan ve tüm güvenlik görevlilerimizden razı olsun" dedi.