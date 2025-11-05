Bu yüzden ayakkabılarınıza mutlaka tuz serpmelisiniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ayaklarımız gün boyunca saatlerce kapalı ayakkabılar içinde kalıyor.

Özellikle spor ayakkabılar gibi hava almayan modeller, terin dışarı çıkmasını engelliyor.

Bu durum hem ayak sağlığını olumsuz etkiliyor hem de rahatsız edici koku problemini beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre, ayaklarda binlerce ter bezi bulunuyor ve bu da terlemenin tamamen doğal olduğunu gösteriyor.

Ancak sorun, nemin dışarı çıkamamasıyla başlıyor. Sıcak ve nemli ortamda bakteriler hızla çoğalıyor ve teri parçalayarak kötü kokuya neden oluyor.

Ancak doğal bir yöntemle kötü kokudan kurtulabilirsiniz.

TUZ YÖNTEMİYLE AYAKKABI KOKUSUNA SON

Uzmanlara göre, sofra tuzu güçlü bir nem çekici özelliğe sahip. Yani bulunduğu ortamdan nemi emiyor. Bu da bakterilerin çoğalması için gerekli ortamı ortadan kaldırıyor. Nem kalmadığında, kötü kokuya neden olan bakteriler de etkisiz hale geliyor.

Her ayakkabının içine 2–3 çay kaşığı tuz serpin. Tuzu iç tabana eşit şekilde yayın. Gece boyunca, en az 8 saat bekletin. Sabah olduğunda tuzu dökün veya fırça yardımıyla temizleyin.

Bu yöntemle ayakkabılarda oluşan kötü kokulara veda edebilirsiniz.