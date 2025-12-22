Buğu derdiniz olmasın: İşte tek tuşla çözümü...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında araç kullanırken sadece ön cam değil, yan aynalar da görüş güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Ancak düşük sıcaklık, yağmur ve nem, yan aynaların kısa sürede buğulanmasına ya da buz tutmasına neden olabiliyor.

Pek çok sürücü bu sorunu eliyle silerek ya da cam açarak çözmeye çalışırken, araçta hazır bulunan bir özellik gözden kaçabiliyor.

AYNA ISITMA SİSTEMİ

Birçok araçta bu sorunu hızlıca çözen yan ayna ısıtma sistemi bulunur.

Çoğu modelde bu özellik, arka cam rezistans düğmesiyle aynı tuş üzerinden devreye girer.

Sürücü bu tuşa bastığında yalnızca arka cam değil, yan aynalar da ısınarak üzerindeki buğu ve buzlanmayı kısa sürede giderir.

Bazı araçlarda ise yan ayna ısıtma fonksiyonu, ayna ayar düğmesinin bulunduğu panelde yer alır.