Tasarruf mu, masraf mı: Eğer geceleri kombiyi kapatıyorsanız...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış geldi, kombiler çalışmaya başladı...

Soğuk havalarla birlikte ısınma giderleri, aile bütçesinde önemli bir kalem haline geliyor.

Özellikle doğalgaz fiyatlarının yükselmesi, kullanıcıları farklı tasarruf yöntemlerine yöneltiyor. Bunların başında ise “kombiyi gece kapatmak” geliyor.

İlk bakışta mantıklı görünen bu yöntem, aslında her ev ve her kullanım alışkanlığı için aynı sonucu vermeyebiliyor.

Peki; gece kombiyi kapatmak tasarruf sağlar mı? Yoksa daha mı masraflı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GECE KOMBİYİ KAPATMAK TASARRUF SAĞLAR MI

Kombiyi tamamen kapatmak, kısa vadede gaz tüketimini durdurduğu için tasarruf gibi algılanır. Ancak evin gece boyunca tamamen soğuması, sabah yeniden ısınmak için kombinin daha uzun ve yüksek kapasitede çalışmasına neden olur.

Bu durum, özellikle ısı yalıtımı zayıf evlerde ve büyük metrekareli dairelerde beklenen tasarrufun tersine daha fazla enerji tüketimine yol açabilir.

Uzmanlar, kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmayı öneriyor.

Gece saatlerinde kombiyi kapatmak yerine, oda sıcaklığını 18–20 dereceye düşürmek hem konforu korur hem de ani ısıtma ihtiyacını azaltır.