Bugünün hava durumu: İstanbul'a sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu duyurdu.
Buna göre İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre dün Trakya bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış bugün önce İstanbul ardından da Karadeniz kıyısındaki diğer illerde kendini gösterecek.
GÜNEY VE DOĞU KESİMLERİNDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının ise bugün güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK
Cuma gününden itibaren de hava sıcaklıkları yurt genelinde tekrar yükselecek.
Bazı bölgelerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle:
- Balıkesir 31 derece.
- Edirne 31 derece.
- İstanbul 29 derece.
- Denizli 35 derece.
- İzmir 34 derece.
- Adana 35 derece.
- Ankara 31 derece.
- Sinop 32 derece.
- Erzurum 33 derece.
- Diyarbakır 40 derece.
- Gaziantep 39 derece.