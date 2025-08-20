Bugünün hava durumu: İstanbul'a sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu duyurdu.

Buna göre İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre dün Trakya bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış bugün önce İstanbul ardından da Karadeniz kıyısındaki diğer illerde kendini gösterecek.

GÜNEY VE DOĞU KESİMLERİNDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının ise bugün güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Cuma gününden itibaren de hava sıcaklıkları yurt genelinde tekrar yükselecek.

Bazı bölgelerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle: