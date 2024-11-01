Bulaşık makinesine asla koymamanız gereken 13 eşya

Haber Merkezi

Bulaşık makineleri; kirlenen tabak, bardak, tencere gibi ürünleri temizleyerek hem zamandan hem de sudan tasarruf etmemize yardımcı olan mutfağımızda önemli bir yer tutan bir ev aleti.

Ancak her türlü mutfak eşyasını bulaşık makinesinde yıkamanın uygun olmadığı da bir gerçek.

EŞYALARA ZARAR VEREBİLİYOR

Bazı eşyalar, bulaşık makinesinde yüksek sıcaklık, deterjan veya güçlü su püskürtme işlemi nedeniyle hasar görebilir ya da özelliklerini kaybedebilir.

Bu sebeple de kullanılmaz hale gelebilir ve yenisini satın almak zorunda kalabilirsiniz.

İŞTE O EŞYALAR

Dolayısıyla bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken eşyaları bilmek önemlidir.

Whirlpool Corporation'ın Ev Bilimleri Enstitüsü'nde bulaşık makinesi​ uzmanı olan Lucinda Ottusch'a göre bulaşık makinenizden uzak tutmanız gereken eşyalar...

1) KESKİN BIÇAKLAR

Bulaşık makinesi bıçak​ ağızlarını köreltebilir, bu nedenle keskin bıçaklarınızı elde yıkayın.

Bazı üreticiler, bıçakları bulaşık makinesine koymanın sorun olmayacağını söylese bile bu kesici aletleri makineye koyarken ve çıkarırken kendinizi kesebilirsiniz.

Bu nedenle en güvenli yöntem elde yıkamaktır.

2) İÇİ BOŞ SAPLI BIÇAKLAR

Bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklıklar, içi boş saplı bir bıçağın iki parçasını bir arada tutan yapıştırıcıyı eritebilir.

Böyle bir durumda bıçak sapı yüksek ihtimalle parçalanacaktır.

Bu sorunla karşılaşmamak için elde yıkamanızda fayda var.

3) YAPIŞMAZ TENCERE VE TAVALAR

Üretici özellikle bir ürünün bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğunu belirtmedikçe, yapışmaz kaplamalı tencereleri bulaşık makinesine koymayın.

Bulaşık yıkama işlemi zamanla kaplamayı bozarak pişirme sırasında pul pul dökülmesine ve yapışmaz yüzeyinin bozulmasına neden olabilir.

4) DÖKME DEMİR

Dökme demir, bulaşık makinesine girmemelidir.

Çünkü bu malzeme üzerinde yapışmaz bir yüzey oluşturmak uzun zaman alır ve bulaşık deterjanları bu yüzeyi sıyırarak tavayı paslanmaya karşı savunmasız bırakır.

Sade su ve aşındırıcı olmayan süngerler en iyi temizleyicilerdir.

5) METALİK SÜSLEMELİ EŞYALAR

Porselen yemek takımlarının çoğu bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Ancak yemek takımınızda metalik görüntüler veya süslemeler varsa, süslemelerin zarar görmesini önlemek için elde yıkayın.

Ayrıca bulaşık yıkama döngüsü sırasında kazara diğer bulaşıklara çarparsa porselenlerin kırılabileceğini unutmayın, bu nedenle bulaşık makinesini dikkatli bir şekilde doldurun.

6) ANTİKALAR VE DİĞER HASSAS EŞYALAR

El üflemeli cam, antika ve ince figürler gibi hassas eşyalar bulaşık makinesinden uzak tutulmalıdır.

Özellikle de değeri paha biçilemez veya aile yadigarı ise mutlaka elde yıkayın.

7) KRİSTAL

Bazı kurşun kristaller tekrarlanan yıkamalardan sonra aşınır (bulanıklaşır ve çukurlaşır).

Bu tür eşyaları daima üreticisinin talimatları doğrultusunda temizleyin ve yıkayın.

8) ALÜMİNYUM PİŞİRME KAPLARI

Bulaşık makinelerindeki çok sıcak su alüminyumun yüzeyini lekeleyebilir ve sert bulaşık makinesi deterjanları cilayı matlaştırabilir.

Dayanıksız tek kullanımlık alüminyum tavaların görünümüne zarar vermeyi önemsemeseniz bile, bunları bulaşık makinesine koymayın çünkü yıkama döngüsü sırasında hareket ettiklerinde yakındaki eşyaları etkileyebilirler.

Öte yandan bazı paslanmaz çelik pişirme kapları bulaşık makinesine girebilir.

Ancak üreticinin talimatlarını kontrol ettiğinizden ve bulaşık makinesini hemen çalıştırmayı planlamıyorsanız tencere ve tavaları iyice duruladığınızdan emin olun.

9) BİRÇOK PLASTİK TÜRÜ

"Bulaşık makinesinde yıkanabilir" ibaresi olmadığı sürece plastik eşyaları bulaşık makinesine koymayın. "Bulaşık makinesinde yıkanabilir" etiketli ürünler ise yalnızca üst rafa yerleştirilmeli.

Aksi takdirde makinenin ısıtma elemanı tarafından eriyebilir veya bükülebilirler.

10) AKRİLİK BULAŞIK TAKIMI

Çok sıcak su ve sert bulaşık yıkama ürünleri akrilik tabaklara ve diğer bulaşık takımlarına zarar verebilir, kılcal çatlaklara neden olabilir ve üzerlerine basılan her şeyi silebilir.

Yeni görünmelerini sağlamak için bu tür eşyaları elde yıkayın.

11) BASKILI ÖLÇÜ KAPLARI

Yan tarafında ölçümler yazılı olan ölçü kapları en iyi elde yıkanır.

Bulaşık makinesi deterjanı zamanla bu kapların üzerindeki ölçüleri silerek ölçüm için kullanılamaz hale getirebilir.

12) KAĞIT ETİKETLİ HER ŞEY

Bulaşık makineleri şişe ve kavanozlardaki kağıt etiketleri gevşetebilir ve çıkarabilir. Bu kağıt parçaları bulaşık makinesinin giderine takılabilir veya diğer bulaşıkların üzerine yapışarak temizlik sorununa yol açabilir.

Bunları da ya elde yıkayın ya da makineye koymadan evvel etiketlerini çıkarın.

13) ÜZERİNDE BÜYÜK YİYECEK PARÇALARI OLAN TABAKLAR

Büyük yiyecek parçaları, bulaşık makinesinin giderini tıkayabilir veya temiz bulaşıkların üzerine yapışabilir.

Tabakları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce durulamıyorsanız bile en azından üzerindeki büyük yiyecek parçalarını atın.