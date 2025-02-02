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Bursa İnegöl'de bir çift yarım saat arayla kalp kirizi geçirip, 1 gün ara ile vefat etti

Bursa İnegöl'de bir çift yarım saat arayla kalp kirizi geçirip, 1 gün ara ile vefat etti Önce Yaşar Cengiz'in sonra da eşi Nursel Cengiz'in yarım saat ara ile kalp krizi geçirerek 1 gün arayla da hayatlarını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.