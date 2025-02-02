Bursa İnegöl'de bir çift yarım saat arayla kalp kirizi geçirip, 1 gün ara ile vefat etti

Bursa’da yarım saat arayla kalp krizi geçiren Yaşar Cengiz ile eşi Nursel Cengiz, yoğun bakımda tedavi ediliyorlardı.
Eşler yaşam mücadelesini kaybederek, tedavi gördükleri hastanede 1 gün arayla yaşamlarını yitirdi.
Birbiri ardına kalp kirizi geçirerek bir gün ara ile vefat eden eşler, aynı mezarlığa defnedildi.i
ÖNCE YAŞAR CENGİZ KRİZ GEÇİRDİ
İnegöl ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Yaşar Cengiz, 18 Ocak’ta kalp krizi geçirdi.
Cengiz, geçirdiği kalp krizinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KOCASI KALP KRİZİ GEÇİRDEKTEN SONRA KARISI DA KRİZ GEÇİRDİ
Acil Servis’te eşini bekleyen 56 yaşındaki Nursel Cengiz de yarım saat sonra kalp krizi geçirip, aynı hastanede tedaviye alındı.
YAŞAR CENGİZ, YOĞUN BAKIMDA 12 GÜN YAŞAYABİLDİ
Yoğun bakımda tedavisi süren çiftten Yaşar Cengiz, 30 Ocak’ta hayatını kaybetti.
Yaşar Cengiz'in cenazesi, 31 Ocak’ta Turgutalp Camii’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
NURSEL CENGİZ, EŞİNDEN BİR GÜN SONRA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Nursel Cengiz de dün kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı’nda eşinin mezarının yanına defnedildi.
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