Bursa'da alkolmetreyi reddeden sürücüye 45 bin TL para cezası

Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, aracını yolun ortasına park edip giden bir alkollü sürücünün olduğu ihbarı üzerine harekete geçtiler.

Otomobilin, Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesinde yol ortasında olduğunu tespit edip sürücüsünü aradılar.

ALKOLMETRE TESTİNİ REDDETTİ

Sürücü çorbacıdan çıkarak aracının başına geldi.

Sürücünün kendisi olmadığını söylemesi üzerine ekipler KGS kameralarından tespit yaptılar.

Sürücü Murat Ö. alkolmetre testini reddetti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkolmetreyi reddetmekten 26 bin 550 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

"GELİN SİZE ÇORBA ISMARLAYAYIM"

Polis ekiplerine çorba ısmarlamayı teklif eden sürücü Murat Ö., "Ehliyetim vardı, daha önce aldınız. Hep bana mı denk gelir bu iş. Bana anlatma ben 1991'de Jandarmaydım, terörle mücadele ettim. Beni mi buldunuz. Haber merkezi kim. Biri aramış beni şikayet etti değil mi. Yazıklar olsun. Olmadık yerlere bağlıyorsunuz. Ben eve gidiyordum. Çorbamı içip dönüp eve gidiyordum. Gelin size de çorba ısmarlayayım." dedi.