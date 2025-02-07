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Bursa'da bir sürücü otomobilinin tavanına kardan adam yaptı

Bursa'da bir sürücü otomobilinin tavanına kardan adam yaptı İnegöl ilçesinde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı sürücüler zor anlar yaşayıp, kaza yaptı. Bir vatandaş ise otomobilinin tavanına yaptığı ‘kardan adam’ ile şehir turu atttı.