Bursa'da bir vatandaş susuzluk tehlikesine varillerle çözüm buldu İznik'te bir vatandaş susuzluğa karşı ilginç bir çözüm üretti. Vatandaşın yağmur sularının boşa akmaması için gösterdiği özen takdir topladı.

Göster Hızlı Özet İznik'te bir vatandaş, su tasarrufu için yağmur sularını bidonlarda biriktiriyor.

Bu yöntemle biriktirilen su, temizlik ve bahçe sulama gibi ihtiyaçlarda kullanılıyor.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Susuzluk tehlikesinin günden güne arttığı günlerde su israfını önleyecek bir yöntem geliştirdi... Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde bir vatandaşın tasarruf yöntemi görenlerden tam not aldı. AKAN SUYUN YÖNÜNÜ AYARLADI Yağmur yağdığında evinin saçaklarından akan yağmur sularını bidonlara yönlendiren vatandaşın, biriktirdiği suyu temizlik, bahçe sulama, çeşitli günlük ihtiyaçlarda kullanması herkes tarafından takdir topladı. KURAKLIK TEHLİKESİNE KARŞI ETKİLİ Her geçen gün kuraklık tehlikesinin arttığı dönemde çevreye, doğaya duyarlı uygulama çevreye örnek olduğu kadar ciddi miktarda su tasarrufu sağlıyor.

