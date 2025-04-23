Haber Merkezi
İstanbul, deprem felaketiyle korkuya büründü...
Sabah saatlerinde Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremi, 3 ve 4 büyüklüklerindeki artçı depremler takip etti.
Meydana gelen şiddetli depremlerin sarsıntıları çevre illerde de hissedildi.
Bu illerin arasında yer alan Bursa'da bir grup vatandaş, depreme kıraathanede yakalandı.
ISTAKASIYLA KAÇTI
Okey oynadıkları sırada korkuyla bina dışına kaçan vatandaşlar, amatör kameralarca görüntülendi.
Görüntülerde bir vatandaşın, oyun oynarken kullandığı ıstakasını bırakmaması dikkatleri çekti.
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