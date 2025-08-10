Bursa'da ilginç bir kedi kurtarma operasyonu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde ilginç bir kurtarma operasyonu meydana geldi.

Kanalizasyon borusundan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dar ve karanlık boruda mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu.

BAŞARILI BİR OPERASYONLA KURTARILDI

Yaklaşık yarım saat süren çalışmada itfaiye personeli, dikkatli bir şekilde kediyi ensesinden tutarak bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarma anında hem kedinin hem de itfaiyecilerin zor anlar yaşadığı görüldü.

İTFAİYE PERSONELİNİN KUCAĞINDA SAKİNLEŞTİ

Borudan çıkarılan kedi, itfaiye personelinin kucağında sakinleştirildi ve bir süre sevildi.

Çevrede toplanan vatandaşlar, ekiplerin özverili çalışmasını alkışlarla takdir etti.