Bursa'da Osmanlı'dan bu yana devam eden gelenek: Kadınlar kahvede, erkekler evde Bölgede yılda 1 kez gerçekleştirilen gelenekle, erkeklerin bir günlüğüne kadınların iş yükünü anlaması amaçlanıyor. Böylelikle kadınlar kahvehanede vakit geçirirken erkekler ise ev işlerini hallediyor.

DHA

Bursa'da yüzleri güldüren gelenek...

İnegöl ilçesinin 800 nüfuslu Dipsizgöl Mahallesi’nde Osmanlı'dan bu yana devam eden ve yılda 1 gün tekrarlanan geleneğe göre, kadınlar gün boyunca dışarıda ve kahvehanede oturup, oyun oynayıp sohbet ederken, eşleri ev işi ve temizlik yapıp, evlerinin önünü de süpürüyor.

Erkeklerin empati kurması amaçlanıyor

Bu gelenekle, erkeklerin yılda 1 gün dahi olsa empati yaparak, kadınların gün içerisindeki iş yüklerini anlaması amaçlanıyor.

Mahalle sakinlerinden Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Sıla Yavuz tarafından hazırlanan 'Kıraathane: Dipsizgöl’de yılda bir gün rol mekan değişimi' projesi ile TÜBİTAK'a da sunuldu.

Kabul edilen proje kapsamında, Dipsizgöl Mahallesi’ndeki gelenek yaşatılarak kadınlar kahvede, erkekler de evde vakit geçirdi.

"2 yıldır bu geleneğe emniyet ve jandarma mensupları da katılıyor"

Mahalle sakinlerinden Nezaket Bayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle danışman öğretmenimin yardımıyla bu projeye katılmayı arzu ettim. Devamında da anneannem dolayısıyla bu köyde böyle bir etkinlik olduğunu biliyordum. Edindiğim bilgilerle bu projenin kadınları ne kadar mutlu ettiğini ve köye aidiyet duygularının arttığını, aynı zamanda karı-koca ilişkilerinde eşitlik sağladıklarında, avantaj sağladıklarını gözlemledik.

Köyün malzemelerinin tanıtılması ve agro-turizmle birlikte popülerleşmesini sağlamakla önem arz ettiğini düşünüyoruz. Proje 4 yıldır yapılıyor ancak daha öncesinde süregelen bir şey. 2 yıldır bu geleneğe emniyet ve jandarma mensupları da katılıyor. Narkotik polisleri ile jandarma ekipleri de bugünlerde mahallemize gelerek seminer veriyor ve mahalle sakinlerinin bilinçlenmesini sağlıyor."

"Yılda 1 gün rol mekan değişimi oluyor"

Yavuz’un felsefe grubu öğretmeni Pınar Yıldız ise TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje ile ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“2204 projesi bu. İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi olarak biz de TÜBİTAK projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Sıla’nın anneannesinin bu köyde olması sebebiyle haberdar olduk. Hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de köy turizminin canlandırılması açısından önemli bir proje. Yılda 1 gün rol mekan değişimi oluyor, böylelikle empati sağlanıyor. Bu köydeki hareketliliği sağlamak hem de kadını istihdamın içinde kendi öz yeterliliği ile var edebilmek açısından, İnegöl için böyle bir etkinliğin olması son derece kıymetli. TÜBİTAK tarafından da kıymet verilen bir proje olarak görüldü. Şimdi panelde İnegöl’ü bu proje ile temsil edeceğiz.“

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)