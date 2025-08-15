Abone ol: Google News

Bursa'da polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan özel halk otobüsü şoförü, kırmızı ışık ihlali yapıp durakta durunca yakalandı. Şoförün alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken, toplam 11 bin 435 TL para cezası kesildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 09:54

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda şüphelendikleri özel halk otobüsünün şoförüne 'dur' ihtarında bulundu.

'Dur' ihtarına uymayan şoför, kırmızı ışık ihlali yapıp yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik ekipleri aracın yanına gelip şoförü araçtan indirdi.

Şoföre alkolmetre üfletildi.

 37 yaşındaki sürücü Erdinç K.'nin 1,49 promil alkollü olduğu tespit edildi.

PARA CEZASI UYGULANDI, EHLİYETİNE EL KONULDU

Otobüs şoförüne alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.

Şoförün 6 ay süreyle ehliyetine el konulurken, otobüsteki yolcular diğer otobüse nakledildikten sonra araç, çekiciyle otoparka çekildi.

Yaşam Haberleri