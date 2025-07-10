Bursa'da sıcaktan bunalan develer hortumla serinletildi

Yurt genelinde hissedilen yüksek hava sıcaklıkları birçok rahatsızlığı beraberinde getirirken, sadece insanlar değil hayvanlar da etkileniyor...

Türkiye'de etkili olan yüksek sıcaklıklar Bursa'da etkisini gösterdi. Termometreler 45 dereceyi bulurken, hayvanat bahçesindeki hayvanlar da bu sıcaklıklardan payını aldı.

149 TÜRDEN 1125 HAYVANI BARINDIRIYOR

206 bin 600 metrekare alanda 149 türden 1125 hayvanı barındıran Bursa Hayvanat Bahçesi'nde birçok hayvan, sıcaklardan etkilenmemek için kamelya ve ağaçlık alanlara sığındı.

BUZLU MEYVELER VERİLİYOR, HORTUMLA ISLATILIYORLAR

Yüksek sıcaklıklardan etkilenen hayvanlara serinlemeleri için buzlu meyveler verilirken, bu hava şartlarına alışkın olmalarına rağmen bunalan develer de hortumla ıslatılarak serinletiliyor.

''BİZ DE BU SICAKLIKLARDAN BUNALIYORUZ''

Hayvan bakıcısı Ergün Kuva, yükselen hava sıcaklıklarına karşı hayvanat bahçesi sakinleri için önlemler aldıklarını söyleyerek, “Babun ve ayı gibi hayvanlarımıza buzlu meyveler hazırlıyoruz. Diğer hayvanlarımızı yıkama yöntemiyle serinletmeye çalışıyoruz. Bu gibi çalışmalarımız yaz boyunca devam ediyor. Biz de bu sıcaklıklardan bunalıyoruz. Hayvanlarımız da bunalıyor. Biz de bu yöntemlerle hayvanlarımızı serinletmeye çalışıyoruz.” dedi.