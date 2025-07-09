Bursa'da sıcaktan bunalan maymunların buzlu meyve keyfi

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, Bursa'da hayvanat bahçesindeki hayvanlardan gülümseten görüntüler geliyor...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 40 dereceyi bulan hava sıcaklığında hayvanlar, buzlu meyveler ve sebzelerle serinliyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü, hissedilenin 45 derece olduğu Bursa'da sıcak hava insanları olduğu gibi hayvanları da olumsuz şekilde etkilerken Bursa Hayvanat Bahçesi'nde hummalı çalışmalar var.

ÇALIŞANLAR ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Çalışanlar, artan hava sıcaklıklarından hayvanların etkilenmemesi için buzlu meyve ve sebzelerle ellerinden geleni yapıyorlar.

MAYMUNLAR KOKTEYLLER İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞIYOR

Çalışanlar, bazı hayvanları buzlu meyve ve sebzeler ile serinletmeye çalışırken inek, eşek, deve, at gibi hayvanları da hortumlarla serinletiyor.

Maymunlar, bakıcılarının özenle hazırladığı kokteyller için birbirleriyle yarışırken, serinlemenin keyfini çıkarıyor.

BEYAZ GERGEDANLAR ÇAMURDA SERİNLİYOR

Sıcaktan korunmak için beyaz gergedanların çamurlu suya girerek serinlemeye çalışması dikkat çekerken, diğer hayvanlar da gölge alanları seçti.

Sıcak havanın hafta boyunca yüksek seyredeceğini belirten Meteoroloji yetkilileri, dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.