Bursa'da süspansiyon fiyatını duyunca, çareyi bagajına parke taşı yüklemekte buldu

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Kerem Cihan Uyar, yeni aldığı yüksek model ve milyonluk aracına hava süspansiyonu taktırarak aracının daha alçak görünmesini sağlamak istedi.

Sanayiye giderek ustayla görüşen genç, fiyatı duyunca şok geçirdi.

PARKE TAŞI DOLDURDU

Kendi imkanlarıyla aracını asfalta yaklaştırmak isteyen genç, çareyi bagajına parke taşı doldurmakla buldu.

"BU KADAR PARA HARCAMAYA GERKE DUYMADIM"

Bagajına parke taşı doldurarak aracının basık görünmesini sağlayan Kerem Cihan Uyar, şu ifadeleri kullandı:

Arabamı basık hale getirip güzel gözükmesini istedim. Sanayide ustaya sordum, o da 40 bin lira gibi bir rakam söyleyince şoke oldum. Ben bu arabaya taş koysam aynı görüntüyü verecek dedim. Sanayi dönüşü "nasıl basabilirim" diye düşündüm. Eve gelince belediyenin kırık şekilde attığı parke taşlarını aracıma yükledim ve aynı görüntüyü aldım. Böyle bir sisteme bu kadar para harcamaya gerek duymadım.