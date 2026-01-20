Kahve markalarından kör tadım testi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

7'den 70'e her insanın vazgeçilmezi olan kahve, kış aylarında da insanların tercih listesinde başı çekiyor.

Kahve tüketimi bir hayli yaygınken, kör tadım testiyle de markalar listelendi.

MARKA İSİMLERİ GİZLENDİ

Yapılan kör tadım testinde marka isimleri gizlendi ve tek tek vatandaşlara hangi markaları tercih ettikleri soruldu.

MEŞHUR MARKA GERİLEDİ

Ipsos kahve kör tadım testi sonuçları açıklandı.

Buna göre uzun süredir Gazze'den dolayı boykot edilen. Starbucks'ın liste başından düştüğü görüldü.

SIRALAMA

Marka isimleri gizliyken yapılan değerlendirmede;

1. Gloria Jean’s

2. EspressoLab

3. Starbucks sıralaması ortaya çıktı.