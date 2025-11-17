Bursa’da yanan ormanlar yeniden yeşillendirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü Mahallesi’nde 2015’te, yakınındaki Çağrışan Mahallesi’nde ise 2018’de çıkan orman yangınlarında, toplam 206 hektarlık alan zarar gördü. Yangınların ardından bölgenin yeniden canlandırılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

KIZILÇAM TOHUMU VE 158 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 70 hektarlık alanda doğal gençleştirme çalışması yaptı ve bu kapsamda 800 kilogram kızılçam tohumu takviyesi uyguladı. Ayrıca 136 hektarda toprak hazırlığı yapılarak 158 bin fidan dikildi. Böylece yangın sonrası bölgenin tekrar ormanlaşması için önemli bir adım atıldı.

FİDANLARA DÜZENLİ BAKIM VE DENETİM

Ekipler bölgede sık sık denetim yaparak genç fidanların bakımını sürdürüyor. Kuruyan veya tutmayan fidanlar, yeniden dikilerek alanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanıyor.

"YANGINA DAYANIKLI ORMAN PROJESİ"

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, yangın sonrası alanların önce temizlendiğini, ardından detaylı etüt çalışmaları yapıldığını belirtti.

“Yangına dirençli bir orman oluşturulması için proje hazırlandı.” diyen Şahan, bölgede yürütülen çalışmaları şöyle özetledi:

70 hektar doğal gençleştirme,

800 kilogram kızılçam tohumu,

136 hektarda 158 bin fidan dikimi,

Kızılçam, servi ve çınar türlerinin tercih edilmesi,

Orman köylüsüne destek için fıstıkçamı, defne ve tıbbi–aromatik bitkilerin eklenmesi.

YENİDEN ORMANLAŞMA 10 YIL SÜRÜYOR

Yanan ormanların eski haline kavuşmasının yaklaşık 10 yıl sürdüğünü belirten Şahan, “Fidanları dikip bırakmıyoruz. İlk 5–6 yıl boyunca düzenli bakım yapıyoruz; çapalama, yenileme ve takip çalışmaları aralıksız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.