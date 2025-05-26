DHA
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, yüzleri gülümseten anlar kaydedildi.
Yeni doğduğu tahmin edilen ve yürümekte zorlanan yavru karaca, yolunu kaybetti.
EMNİYET BAHÇESİNE SIĞINDI
Bir süre yürüyen yavru karaca Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine girdi.
Polisler yavru karacaya sevgi gösterdi.
POLİSLER SÜTLE BESLEDİ
Yürümekte zorlanan yavru karacanın aç olduğunu düşünen polisler, süt alarak besledi.
Daha sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI
Yavru karaca, bakımı için alınarak Mili Parklar Doğal Yaşam Alanı’na götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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