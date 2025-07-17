Bursa'daki barajlarda sadece 50 günlük su kaldı

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde, Bursa'dan “Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir.” söz eder.

Ancak küresel ısınma nedeniyle gelinen noktada sular çekildi.

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 40,93 olarak ölçülürken, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 31,09'a geriledi.

Barajlardaki azalan su miktarı drone'la görüntülenirken, yetkililer 50 ile 55 günlük su kaldığını bildirdi.

İKİ BARAJIN DOLULUK ORANLARI

Nüfusu 3 milyon 271 bin olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 40,93 olarak ölçüldü.

2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 31,09'a geriledi.

DOLULUK KRİTİK SEVİYEDE

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden kentin barajlarının da etkilendiğini söyleyen yetkililer, barajlardaki doluluk oranının kritik seviyelere geldiğini belirtiyor.

“BAHÇELERİ İÇME SUYUYLA SULAMAYIN”

Yetkililer, içme suyunun bahçe sulamasında kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlardan bahçelerini içme suyuyla sulamamasını ve çeşmeleri açık tutmamalarını istedi.