Cam pipetlerdeki tehlike: O ihtimal çöpe attırıyor...

Cam pipetler, plastik kullanımını azaltmak amacıyla son yıllarda özellikle kafe ve restoranlarda sıkça tercih edilmeye başladı.

Estetik görünümleri ve çevre dostu oldukları düşüncesiyle öne çıkan bu ürünler, ilk bakışta masum bir alternatif gibi duruyor.

Ancak yaşanan bazı vakalar, cam pipetlerin göründüğü kadar güvenli olmayabileceğini ortaya koyuyor.

CAM PARÇASI TEHLİKESİ

TikTok fenomeni Breezie O'Brien, içeceğini cam pipetle yudumlarken fark etmeden cam parçası yuttu.

Yaklaşık iki saat sonra ağzından kan gelmeye başladı ve acil servise koştu.

Görüntüleme sonucunda, hayati tehlike taşıyan cam parçasının yemek borusunu geçerek midesine ulaştığı tespit edildi.

Sıcak ve soğuk içecekler arasında ani geçişlerde cam pipetler çatlayabiliyor.

Mikroskobik çatlaklar fark edilmeden kullanıldığında, pipetin aniden kırılma ihtimali artıyor.

Kırılan cam parçaları dudaklarda, dilde veya yemek borusunda kesiklere ve iç kanamaya neden olabiliyor.