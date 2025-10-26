Çamlıhemşin’de 'Laz Ralli' coşkusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde bu yıl 15’incisi düzenlenen Laz Ralli, tahta arabalarla yapılan heyecan dolu yarışlarla gerçekleştirildi.

50 YARIŞMACI, 3 KATEGORİDE MÜCADELE ETTİ

Etkinlik, üç farklı kategoride 50 yarışmacının katılımıyla köy yolunda hazırlanan etap etap parkurda yapıldı. Dik ve virajlı pistte yarışan katılımcılar, şiddetli sağanağa rağmen kıyasıya mücadele etti. Küçük çaplı kazaların yaşandığı yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

MUHLAMA YARIŞIYLA LEZZETLİ FİNALE

Ralli sonrası düzenlenen muhlama yarışında 6 yarışmacı, 7 dakika içinde en lezzetli muhlamayı yapmak için yarıştı. Yarışmada Gönül Kus birinci oldu.

"GÖZÜ KARA GENÇLERİMİZ ÇOK İYİ YARIŞTI"

Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kosanoğlu, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

Bu yıl yarışlarımız çok keyifli geçti. Şiddetli yağmur olmasına rağmen kazasız belasız bitirdik. Kültürümüze ve geçmişe olan hasreti yaşatmak için geçmişten geleceğe bir bağ kuruyoruz. Bu zorlu koşullarda bile gözü kara gençlerimiz çok iyi yarıştılar.

"ADRENALİN DOLU BİR DENEYİM YAŞADIM"

Yarışı birinci olarak tamamlayan Muhammet Karaman ise yarışın zorluklarını şöyle anlattı: