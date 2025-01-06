Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminler sonrası bazı illerde denizlerde beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle çeşitli tedbirler alındı.

Bu kapsamda Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacağı, Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise 14.00 ve 18.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.