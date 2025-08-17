Abone ol: Google News

Çanakkale'deki yangında alevlerden kaçan karaca görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangında alevlerden kaçan karaca görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 13:34
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de yangın çıktı. 

Rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan zarar görürken yaban hayatı da olumsuz yönde etkilendi.

ALEVLERDEN KAÇAN KARACA GÖRÜNTÜLENDİ 

Gelibolu Yarımadası'nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu Kumköy ve Ilgardere köyleri arasındaki ormanlık alanda alevlerden kaçan karaca görüntülendi.

KAMERAYA YANSIDI 

Can havliyle çevrede bir süre koşuşturan karaca, daha sonra gözden kayboldu. 

O anları, kameralara yansıdı.

