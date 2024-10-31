İHA

Çankırı'da, Çankırı Valiliği ve çeşitli kurumların iş birliğiyle hayata geçirilen "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi," KOAH ve astım hastalarına umut ışığı oldu. Hititler dönemine ait ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen tuz mağarasında, bu hastalar için çeşitli sosyal, kültürel ve sağlık etkinlikleri düzenlendi. Yerin 150 metre derinliğindeki mağarada, hastaların 15 gün boyunca günde 6 saat tuzlu havaya maruz kalmaları sağlandı. Projenin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, tuz mağarasındaki terapilere katılan 12 KOAH ve 2 astım hastasında 15 gün içinde yaklaşık %50'lik bir iyileşme görüldüğü belirtildi.

TESTLER, HASTALARIN İYİLEŞME BELİRTİLERİNİ GÖSTERİYOR

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Değer, hastaların durumlarını değerlendirmek için "dispne skalası" adı verilen bir ölçüm aracını kullandıklarını ifade etti. İlk seanstan önce hastaların ortalama puanı 3.2 iken, 15 günün sonunda bu puanın 1.7'ye düştüğünü söyledi. Böylece hastalar neredeyse iki kat daha fazla rahat nefes almış oldu. KOAH hastaları için yapılan kapsamlı değerlendirmelerde, başlangıçta ortalama puanın 22 iken, 15 günün ardından 13'e gerilediği tespit edildi; bu da hastaların nefes alma yetilerinin önemli ölçüde geliştiği anlamına geliyor.

Hastaların fiziksel ve ruhsal yaşam kalitelerinin de yükseldiğini kaydeden Değer, 6 dakikalık yürüme testinde katılımcıların ortalama mesafesinin 347 metreden 402 metreye çıktığını belirtti. Son olarak, bode indeksi testinin sonuçlarını da paylaşan Değer, bu değerin başlangıçta 4.4 iken 2.5'e düştüğünü vurguladı.

TUZ ODALARINDA HALOTERAPİ SEANSLARI

Hastaların tedavi sürecinin başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayan Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu, “Tedavimiz iki temel aşamadan oluşuyor. İlk olarak, hastalara günde 6 saat boyunca mağarada tedavi uygulandı. Ardından, tuz odalarında haloterapi seansları gerçekleştirildi. 15 günün sonunda hastalarda nefes darlığında belirgin bir azalma, efor kapasitesinde artış, daha rahat yürüyebilme yeteneği ve merdiven çıkma becerisinde gelişme sağladık. Ayrıca, mukusların daha kolay atılabildiğini de gözlemledik” dedi.

"HASTALARIN YAŞAM KALİTELERİ YÜKSELTİLİYOR"

Proje kapsamında hastaların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunduklarını belirten Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan,

Amacımız, tedavi sürecindeki hastaların mağara ortamında aktif bir şekilde zaman geçirebilmelerini sağlamak. Burada, tuz atölyeleri, ebru sanatları ve drama gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, aynı zamanda hastaların yaşam kalitesine yönelik destek sunuyoruz

ifadelerini kullandı.

"22 İLDEN HASTA, ŞİFA BULMAK İÇİN GELDİ"

Yaklaşık 22 ilden hastaların tedavi almak üzere Çankırı'ya geldiğini belirten Başhekim Erhan Buru,

Çankırı ve ülkemiz için son derece yararlı olacağına inandığımız bir projeyi hayata geçirdik. Şu ana kadar, çeşitli illerden yaklaşık 22 hasta tedavi için buraya başvurdu. İkinci grup hastalarımız da yolda ve çok yakında onların tedavi süreçlerine de başlayacağız

şeklinde konuştu.