Çay harareti alır mı: Sivas'ta cevap bulundu

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar, Sivas'ta da etkisini gösteriyor.

Sıcak havalardan bunalanların ferahlamak için tercih ettiği içecekler farklılık gösteriyor.

SICAK HAVALARDA SOĞUK İÇECEKLER TERCİH EDİLİYOR

Termometrelerin 30 dereceleri göstermesiyle birlikte su ve sıvı tüketimi artarken, serin kalmak için hem geleneksel hem de çağdaş içecekler tercih ediliyor.

ÇAY HARERETİ ALIR MI

Orta yaşın üstündekiler ‘Sıcak havalarda çay harareti alır' diyerek bol bol çay tüketirken gençler de tam tersi soğuk içecek tüketerek ferahlamayı tercih ediyorlar.

Yaşlılar çay içtiklerinde ferahladıklarını ve daha az terlediklerini iddia ederken gençler ise sıcak havada sıcak çayın kendilerine iyi gelmeyeceğini ileri sürüp soğuk içecekler tüketmeyi tercih ediklerini dile getirdi.

"BENCE ÇAY HARARETİ ALIYOR"

Özellikle sıcak havanın kendini iyice hissettirdiği öğle saatlerinde çayın daha çok tüketildiğini ifade eden kafe sahibi Rezzak Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Sabah saat 07.00'de dükkânı açıyorum, 07.30'da çayımız hazır oluyor. İlerleyen yaş gurubundaki arkadaşlarımız geliyor hem kahvaltılarını yapıyorlar hem de çaylarını içiyorlar. Hararetlerini giderdiğini iddia edip öğle saatlerinde çayı daha da fazla içiyorlar. İlerleyen yaş gurubundaki arkadaşlarımız sıcakta çay harareti bastırır deyip bol bol çay içiyorlar ancak gençlerimizse tam tersi soğuk içeceklerle serinlemeye çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar çay içerek ferahladıklarını söylüyorlar, ben de onlara katılıyorum. Bence de çay harareti alıyor.

"SOĞUK İÇECEKLER BENİ DAHA FAZLA FERAHLATIYOR"

İlerleyen yaştaki insanların 40 derecede dahi çay içtiklerini belirten müşteri İbrahim Aydoğdu, "Eski zamanlardan gelen bir söz 'sıcak havalarda çay harareti alır' derler. Ben buna katılmıyorum. Soğuk içecekler beni daha fazla ferahlatıyor. Sıcak çay nasıl harareti alıyor ben anlamıyorum. Ben soğuk içeceklerle ferahlamayı tercih ediyorum. Genelde ilerleyen yaştaki ağabeylerimiz sıcak havalarda çayı çok tüketiyor. Havalar 40 derece de olsa çay içiyorlar. Hava sıcak çayda sıcak, soğuk içecekler bence çok daha iyi bir serinleme yöntemi." şeklinde konuştu.

"ÇAY HARARETİ ALIYOR, TERLEMEYİ AZALTIYOR"

Hamdi İrfan Işın ise çayın hem harareti aldığını hem de terlemeyi azalttığını ifade ederek, "Sıcak havalarda bana göre çay içmek insanı ferahlatıyor. Gençler de soğuk içecek içtikleri zaman ferahladıklarını iddia ediyorlar. Sıcak havalarda çay içmek harareti alıyor ve terlemeyi kesiyor. Sıcak havalarda soğuk bir şeyler içtiğin zaman çok fazla terliyorsun ve tekrardan hararetin artıyor. Benim yakın arkadaşlarım, çevremdeki gençler biz sıcak havalarda çay içtiğimizde bize bakıp gülüyorlar. Nasıl çay içerek ferahlıyorsunuz diye soruyorlar. Aslında sıcak havlarda çay içmek insanı ferahlatır." dedi.