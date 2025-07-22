Cezayirli sanatçı Abina'dan Gazze için Fransa'da fırçalı direniş

Cezayirli ressam ve sanatçı Aboulhak Abina, 5 Temmuz’da Paris’te düzenlenen “Gazze’de soykırım dursun” temalı gösteriye katılarak sanatını bir direniş aracına dönüştürdü. Gösteri boyunca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için elinde iki tablo taşıdı. Bu eserlerde, 29 Ocak 2024’te İsrail ordusu tarafından öldürülen 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın yüzü yer alıyordu.

Yaklaşık 65 saatte tamamladığı bu iki tabloyla Abina, Gazze’de yaşamını yitiren çocukların yalnızca istatistiklerden ibaret olmadığını, birer yüz, birer hikâye olduklarını hatırlatmayı amaçlıyor. Sanatçının en büyük arzusu, bu çocukların belleğimizde bir iz bırakabilmesi. Zira o, 13 yaşından bu yana Filistin halkının mücadelesine sanatıyla omuz veriyor.

"ONLAR İSTEMESE DE FİLİSTİN VAR OLMAYA DEVAM EDECEK"

Medyanın İsrail’i "modern ve medeni", Filistinlileri ise "barbar" olarak resmettiğini söyleyen Abina, bu çarpık anlatıya karşı fırçasını konuşturduğunu dile getiriyor. "Filistin vardır. Ve onlar istese de istemese de var olmaya devam edecektir" diyerek, sanatın hem tanıklık hem de direniş olduğunu ifade ediyor.

"BU AÇIK BİR SOYKIRIM"

Abina, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da dahil olduğu birçok Batılı liderin ve medya kuruluşunun, Gazze’deki yıkımın doğrudan ya da dolaylı sorumluluğunu taşıdığını belirtiyor. “Orada bir halk yok ediliyor. Bu açık bir soykırım. En acısı ise bu suçun pek çok devletin bilgisi ve sessizliğiyle işleniyor olması.” sözleriyle uluslararası sessizliğe dikkat çekiyor.

KATLEDİLEN İNSANLARIN YÜZLERİNİ RESMEDİYOR

Sanatçı, farklı disiplinlerden meslektaşlarıyla birlikte Gazze’de yaşananları konu alan bir sergi üzerinde çalışıyor. Bu sergide, saldırılarda hayatını kaybeden kadın ve erkeklerin portrelerine yer verilecek. Amaç, yok edilen yaşamların geride bir iz bırakabilmesi.

Küçük Hind Rajab’ın resmini çizerken yaşadığı duygusal sarsıntıyı da anlatan Abina, “Soykırımcı katiller bu masum çocuğu göz göre göre katletti.” diyor. Rajab’ın öldürüldüğü anların kayda geçtiğini hatırlatarak, çizdiği portreyle onun tüm ismi anılmayan, yüzü gösterilmeyen Filistinli çocukların sesi olmasını istediğini dile getiriyor.

"FİLİSTİNLİLERİN YAHUDİ SOYKIRIMI İLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Abina, Avrupa’nın Yahudi Soykırımı’yla ilgili tarihsel travmasını Filistinlilere fatura ettiğini ve bu tarihi yükün Filistin halkına hiçbir sorumluluk yüklememesi gerektiğini ifade ediyor: “Filistinlilerin, Avrupa’da yaşanmış bu acılarla hiçbir ilgisi yok.”

Gazze’de yaşananların dünyaya anlatılması için sanat, sinema ve edebiyat gibi tüm yaratıcı alanların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan sanatçı, “Bu soykırıma sessiz kalamayız. Sanat, vicdanın haykırışıdır.” diyor.

Abina’nın tablolarında yalnızca acı değil, aynı zamanda umut da var. Bir eserinde Gazzeli bir doktor, bir gazeteci ve çocuğunu taşıyan bir anne yer alıyor. Aynı resimde Hanzala karakteri, "geri dönüş anahtarı", barışın simgesi olan zeytin dalı ve Gazze’de yitirilen çocukluğa dair bir okul defteri de dikkat çeken öğeler arasında.