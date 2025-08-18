Çileğin yapraklarını çöpe atmayın! O şekilde tüketin bağışıklığı güçlendirin

Yaz aylarının şüphesiz en sevilen meyveleri arasında yer alan çilek en az meyvesi kadar yapraklarıyla da şifa dağıtıyormuş.

Doğanın sunduğu mucizeler arasında yer alan ancak çoğu kişi tarafından bilinmeyen çilek yaprakları etkileriyle dikkat çekiyor.

Özellikle düzenli olarak tüketildiğinde adeta bağışıklığınız için bir koruma kalkanı olan çilek yaprakları bakın nasıl faydalar sağlıyormuş. Sizde çilekleri yerken yapraklarını ayırarak çay yapın o faydalardan yararlanır…

ÇAY YAPIP İÇEN O FAYDALARI GARANTİLİYOR

Çileğin sadece meyvesi değil, yaprakları da adeta bir şifa deposu! C vitamini, kalsiyum, demir ve güçlü antioksidanlar açısından zengin olan çilek yaprakları, düzenli tüketildiğinde vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor.

Özellikle çay olarak demlendiğinde, bağışıklık sistemini güçlendiren etkisiyle ön plana çıkıyor. Uzmanlara göre çilek yaprağı çayı, sindirim dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Şişkinlik ve hazımsızlık şikâyetlerini azaltırken, bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda idrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

Çilek yaprağı çayı hazırlamak için bir avuç taze veya kurutulmuş çilek yaprağını kaynar suya ekleyin. Yaklaşık 5-7 dakika boyunca demlenmeye bırakın. Ilıdıktan sonra süzerek afiyetle tüketebilirsiniz. Ancak her bitkisel çayda olduğu gibi çilek yaprağı çayının da aşırı tüketiminden kaçınarak günde 1-2 fincan tüketmeniz yeterli oluyor.