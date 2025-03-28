DHA
Yurt genelinde özellikle İstanbul'da lodos ve çöl tozu etkisini göstermeye başladı.
Hafta başından itibaren görülen lodos,, Mali üzerinden gelen çöl tozuyla birleşti.
Bunun üzerine İstanbul'da puslu hava öğleden sonra etkisini de artırdı.
YAĞIŞLI HAVA BAYRAM BOYU SÜRECEK
Ramazan Bayramına kısa bir süre kala Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bayram boyunca ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak.
SAĞANAK GELİYOR
İstanbul dahil birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da Cumartesi günü sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin ediliyor.
Bayramın 1'inci günü olan Pazar günü sıcaklığın 19 derece, Pazartesi günü ise sıcaklığın 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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