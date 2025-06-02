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Çorum'da trafik polisinden şok denetim: 86 bin TL para cezası kesildi

Çorum'da trafik polisinden şok denetim: 86 bin TL para cezası kesildi Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde, çeşitli eksiklikleri bulunan araç sürücülerine toplam 86 bin 374 TL para cezası uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi.