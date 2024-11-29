Cuma günü okunabilecek dualar, zikirler ve tesbihler

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Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'den nakledilen bir Hadis'e göre Cuma gününde bir vakte denk gelen dualar Allah katında geri çevrilmez.

Cuma günü yapılabilecek en güzel ibadet öncelikle Cuma vaktinde Camide Allah'la beraber olmak, hutbeyi ve Cuma namazını eda etmektir. Erkeklerin gittiği gibi kadınlar da kendilerine ayrılan hususi yerlerde cuma namazını cemaatle kılabilirler.

Cuma günü okunacak dualar ile çekilecek tesbihler ve esmalar bir Cuma gününde daha pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Müminlerin bayramı olan Cuma günü İslam alemi için oldukça büyük önem taşır. Cuma günü okunması sevap olan bir çok sure ve dua vardır.

Hz. Peygamber; “Cuma günü, ibâdet ve zikir ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür” buyurmuştur.

En faziletlisi Kehf Suresi

Cuma günü yapılabilecek en güzel ibadetlerin öncülüğünde Kehf Suresini okumak bulunuyor. Kehf Suresinin Cuma günü cuma namazından önce okunması tavsiye ediliyor.

Rivayetlere göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyuruyor.

“Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf Sûresi’ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nûr ihsân edilir. Bir dahaki cumaya ve üç gün fazlasına kadar (yapacağı günahlar) kendisi için bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek kendisine salât eder. Bütün hastalıklardan, özellikle karın tümörü, verem, alaca ve cüzzam dertlerinden, bir de Deccâl’ın fitnesinden kendisine âfiyet verilir.”

Hz. Peygamber(s.a.v)'e Salavat getirilir

Peygamber (s.a.v.) Efendimize Cuma günü salavat getirmenin birçok fazileti vardır. Çokça salavat- ı şerîfe getirmek, Hz. Peygamber'e duyulan muhabbetin büyüklüğüne işarettir.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (Ahzâb Suresi- 56)

Cuma günü çekilecek zikirler

Cuma günü "La ilahe illallahul Melikul Hakku'l Mubin" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma günü herhangi bir saatte:

"Lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedîas-semâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm." diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Cuma Günü Okunacak bu Duanın Anlamı:

“Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:

“Cuma gününde bir saat vardır, mü’min bir kul namazda duâ ederken Allah’dan bir şey ister ve o saate denk gelirse, Allah muhakkak ona icabet eder” dedi. Ashab-ı kiram:

“Bu saat hangi saattir yâ Rasûlallah” dediklerinde:

“İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.” buyurdular. (Tirmizî, Cuma, 2; Ali el-Müttakî, no: 21316)

Cuma namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa:

"Sübhânallâhi ve bihamdihî, sübhânallâhil azîm ve bihamdihî estağfirullah."

“Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder.” (Ali el-Müttakî)

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]

Cuma günü gusül abdest alanın günahları affolur. [Taberani]

Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]