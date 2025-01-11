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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da çocuklara oyuncak dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da çocuklara oyuncak dağıttı Partisinin kongresine katılmak üzere Diyarbakır'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılayan kalabalıktaki çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi.