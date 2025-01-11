İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi devam ediyor.
AK Parti Kongreleri'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Diyarbakır oldu.
Diyarbakır 8. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Diyarbakır Havalimanı'na inen Erdoğan, otobüsle kongrenin gerçekleştirileceği Seyrantepe Spor Salonu'na doğru yola çıktı.
ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda kendisini karşılayanları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bekleyen çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıtıp harçlık verdi.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Oyuncak alımı sırasında baygınlık geçiren bir çocuk, hemen ambulansa taşınarak ilk müdahalesi gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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