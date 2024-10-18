Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil'i andı

AA

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden şair ve yazar Nuri Pakdil, vefatının 5'inci yılında anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yakından tanıdığı şairi unutmadı.

Erdoğan bu kapsamda bir anma mesajı paylaştı.

"RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaleme aldığı eşsiz eserlerle, ufkumuzu açan, yolumuzu aydınlatan vizyonuyla, kalbinde taşıdığı Kudüs aşkıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Nuri Pakdil Beyefendi’yi ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.