Dağın zirvesine devasa harflerle yazıldı: Hollywood değil Amasya

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şehzadeler şehri Amasya'da mest eden görüntü...

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Amerikan film endüstrisiyle özdeşleşmiş 'Hollywood' yazısından esinlenilerek devasa harflerle yazılan 'Amasya' yazısının bulunduğu Yanıktepe'ye çıkan vatandaşlar, halay çekip eğleniyor.

ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Alanda sivil toplum kuruluşları da sık sık etkinlikler düzenliyor.

Rengarenk ağaçların arasında yürüyüş yapan gençler, çevre temizliği de yapıp kuşlar ve yaban hayvanlarının da beslenmesi için yiyecek bırakıyor.

"BURASI HOLLYWOOD DEĞİL AMASYA"

Öğrencilerinin de yer aldığı yürüyüşe katılan Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, "Burası Hollywood değil Amasya.

Zirvede bu kadar güzel bir yerde şehir yazısı, muhtemelen sadece Amasya'da vardır. Hollywood benzeri yazı çok güzel." dedi.

"AMASYA'MIZA DAVET EDİYORUZ"

Amasya'nın 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Kılıç, "Amasya'nın doğası da çok güzel. Yaylalarının da mutlaka gezilmesi lazım.

Yurt dışında da tarih ve doğa meraklılarını güzel Amasya'mıza davet ediyoruz." diye konuştu.

"YAZI IŞIKLANDIRILMALI"

Arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık yarım saat süren bir yürüyüşün ardından şehrin zirvesine çıkan Alper Taşdemir de "Amasya yazısı ışıklandırılmalı.

Gece görüntüsü de çok güzel ve dikkat çekici olabilir." şeklinde konuştu.