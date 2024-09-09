Darıveren lahmacunu, Gaziantep'in rakibi oldu Denizli'de yaşayan Reşat Şüphesiz, Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren mahallesinde ürettiği lahmacunun, Gaziantep lahmacunu ile yarıştığını iddia ederek, bu özel tadın tarifini verdi.

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Özel Haber

Selimhan Güzeler / Muhabir

Daha önce İstanbul'da gazetecilik eğitimi alarak çeşitli medya kuruluşlarında çalışan Reşat Şüphesiz, şimdi ise memleketi Denizli'de doğa ile iç içe tarımla uğraşıyor.

Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren mahallesinde üretim yapan Şüphesiz, misafirlerine ikram ettiği "Darıveren lahmacunu"nun Gaziantep lahmacunu ile yarıştığını iddia etti.

TARIM ÜRETİMİ YAPIYOR

Şüphesiz, bir yandan kapya biber ve bal kabağı üretirken, diğer yandan da ceviz bahçesi ve üzüm bağlarından ürün alıyor.

DOMATES SALÇASI YAPIYOR

Şüphesiz, organik olarak yetiştirdiği tarım ürünlerini işleyerek domatesi, salça ve domates kurusu gibi katma değerli ürünlere dönüştürerek pazarlıyor.

DARIVEREN LAHMACUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Darıveren lahmacunu, yöreye özgü doğal ürünlerle yapıldığı ve aynı zamanda hem soğanlı hem de sarımsaklı olduğu için öne çıkıyor.

"LAHMACUNUN HAMURUNDA SÜT KULLANILIYOR"

Şüphesiz, "Her yörenin lahmacunu ile yarışır." diye tanımladığı lahmacunun, yapılışını şöyle tarif etti:

Bu lahmacunun yapılışı Darıveren'e özel. Malzemesi, yapımı, pişirimi ve hatta piştiği fırın bile farklı. Lahmacunun hamurunda su değil süt kullanılıyor. Hamurunda un, süt, yaş maya ve tuz var. İç harcında da soğan ve sarımsak bol olur. Kullanılacak et ise iç yağ ile çekilmiş kuzu etinden olur. Lahmacun, yanında domates, biber ve maydanozla servis edilir.

"GAZİANTEP LAHMACUNU İLE YARIŞIR"

Darıveren lahmacunun en önemli özelliği incecik, çıtır, içinin bol dolgulu ve hem soğan hem de sarımsakla yapılmış olması. Bu lahmacun Gaziantep lahmacunu ile yarışır. Çifte kavrulmuş lokum gibi.