AA
Ege Bölgesi'ndeki ormanlık alanda yaşayan yabani domuzlar, açlığa yenik düşerek sürü halinde insanların yaşam alanlarına kadar gelerek yiyecek aradı.
Cadde ve sokaklarda hızlı hareketlerle ilerleyen domuz sürüsü, evlerin bahçelerine ve yiyecek kokusu aldıkları alanlara doğru yol aldı.
20 YABAN DOMUZU SOKAK SOKAK YİYECEK ARADI
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Gerzele Mahallesi'ndeki ormanlık alandan evlerin bulunduğu bölgeye inen yaklaşık 20 yaban domuzu, çevrede yiyecek ararken görüntülendi.
Yiyecek arayışlarına bir süre devam eden sürüyü çevredekiler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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