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Denizli'de aç kalan yabani domuz sürüsü şehirde yemek aradı

Denizli'de aç kalan yabani domuz sürüsü şehirde yemek aradı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aç kalan yabani domuzlar, yerleşim yerine inerek tedirginliğe neden oldu.