Denizli'de düğün çekimi yapan çifte, turistler takı taktı

İkinci çekime gittiler, sürpriz ilgiyle karşılaştılar...

Denizli’de, geçen yıl eylül ayında evlenen Muhammed ve İrem Büke çifti, düğün günü yaptıkları dış çekimden memnun kalmayınca bir kez daha gelinlik ve damatlık giyerek dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinde fotoğraf çekimi yaptı.

TURİSTLER TAKI TAKTI

Çiftin fotoğrafları çekildiği sırada Düzce’den gelen bir turist kafilesi, iyi dileklerinin ardından yeni evlendiklerini düşündükleri çifte takı taktı.

Turistlerin çifte ardı ardına takı takma anları, sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.

''EŞİM BİR DAHA GELİNLİK GİYMEK İSTEDİ''

Hemşirelik yapan 28 yaşındaki Muhammed Büke, "6 Eylül 2024 yılında evlenmiştik. Eşim bir daha gelinlik giymek istemişti. Çekim yapmak için organize ettik.

Çekim için Pamukkale'yi tercih etmiştik. Çekim için gittiğimizde Düzceli turistler vardı.

''DÜĞÜNÜMÜZÜN YENİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER''

Orada bizleri görünce ilgileri oldu. Ardından takı töreni gibi bir şey yaptılar.

Kendileriyle de tanıştık, çok güzel bir anıydı. Düğünümüzün yeni olduğunu düşündüler sanırım. Öyle bir takı takma töreni yaptılar." dedi.

''BİR DAHA ÇEKİM YAPMAK İSTEDİK''

Eşi gibi hemşire olan 27 yaşındaki İrem Büke ise, "Bizim evliliğimiz 1 sene önce olmuştu. Tabii o zaman da biz dış çekim yapmıştık.

Düğün telaşı ve yorgunluktan dolayı içime sinmeyenler vardı. Ardından bir daha bir çekim yapmak istedik.

''ÇOK GÜZEL BİR ANIYDI''

Pamukkale'ye gittiğimizde Düzceli bir kafile ile karşılaştık. Ortaya çok güzel görüntüler ve anı çıktı.

Sosyal medyada bu kadar paylaşabileceğini düşünmemiştim. Çok güzel yorum yapanlar olmuş. Çok güzel bir anıydı." ifadelerini kullandı.