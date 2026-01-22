Denizli'de kazada ölen şahıs, 7 hastaya umut oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli’de 13 Ocak’ta geçirdiği trafik kazasının ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Körnes, yapılan tetkiklerin ardından Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Dokuz gün boyunca sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Körnes’in beyin ölümü gerçekleşti.

AİLEDEN ÖRNEK KARAR: ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından Körnes’in ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda organ bağışı kararı alındı. Bunun üzerine İzmir ve Muğla’dan gelen uzman ekipler tarafından 2 kornea, 2 böbrek, kalp, karaciğer ve ince bağırsak alınarak, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere ilgili merkezlere gönderildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZTÜRK: "HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Ali Körnes’in ailesine başsağlığı dileyerek gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti. Organ bağışının hayati önemine dikkat çeken Öztürk, Türkiye genelinde yaklaşık 33 bin hastanın organ nakli beklediğini belirterek, her bağışın birden fazla hayata umut olabildiğini vurguladı.

"ORGAN BAĞIŞIYLA YENİ BİR YAŞAM MÜMKÜN"

Öztürk, bazı hastalıkların tek tedavi seçeneğinin organ nakli olduğuna dikkat çekerek, her gün organ bulunamadığı için 3 ila 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Denizli’de 2025 yılında tespit edilen 27 beyin ölümüne karşılık 13 organ bağışı yapıldığını belirten Öztürk, 2026 yılının ilk bağışının ise bu örnek karar olduğunu söyledi.

KADAVRADAN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Organ bağışında en büyük eksikliğin kadavradan bağış olduğuna işaret eden Öztürk, “Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi” kapsamında toplumun her kesimine organ bağışının önemini anlatmaya devam ettiklerini dile getirdi. Organ bağışının e-Devlet üzerinden de yapılabildiğini hatırlatan Öztürk, vatandaşları hayattayken bu konuda karar almaya davet etti.

"BİR CAN, BAŞKA CANLARA HAYAT OLABİLİR"

Açıklamasının sonunda Ali Körnes’e Allah’tan rahmet dileyen Öztürk, “Vefatının ardından 7 hastaya umut olan merhum Ali Körnes’e ve bu anlamlı kararı alan ailesine şükranlarımı sunuyorum. Organ bağışıyla bir insanın, hayata veda ettikten sonra bile başka hayatlara can katması mümkündür” ifadelerini kullandı.