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İHA

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, turistik bölgelere akın etti.

Gezi için şehir dışını tercih eden vatandaşların rotalarından biri de Denizli oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ve termal suyu ile ön plana çıkan Karahayit bölgesinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi akını yaşanıyor.

Bayram tatilinde aileleriyle Pamukkale’ye tatile gelen misafirlerin genellikle yerli turist olması dikkatlerden kaçmadı.

YAĞMURA RAĞMEN GEZMEYE DEVAM ETTİLER

Travertenlerde ve ören yerini ziyaret eden misafirler hatıra fotoğrafları da çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Ara ara etkili olan yağışlı havaya rağmen turistler, travertenleri ziyaret etmeyi sürdürdü.

Ramazan Bayramı olması sebebiyle yerli turistlerin ağırlıklı olması bölgedeki tesislerde doluluk oranını etkiledi.

38 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Beyaz cennet Pamukkale, Ramazan Bayramı bir gün öncesinde 5 bin, bayramın birinci günü 7 bin, ikinci günü 12 bin, üçüncü ve dördüncü günü ise 7 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Yerli ve yabancı toplamda 38 bin ziyaretçi, Pamukkale travertenleri ve ören yerini ziyaret etti.

"BU KADAR KALABALIK BEKLEMİYORDUK"

İzmir’den Pamukkale travertenlerini görmek için geldiklerini belirten Neşe Yılmaz, "Pamukkale’yi çok beğendim, çok güzel burası. Bayram nedeniyle bir yoğunluk var. Bugün hava da çok güzel serin ve kapalı tam gezilecek hava." dedi.

Yoğun kalabalık beklemediğini ifade eden Abdullah Miraç Daldal ise "Afyonkarahisar’dan geliyoruz. Pamukkale çok güzel, Denizlili insanlar da çok sıcakkanlı güzel karşıladılar bizleri. Antik kent çok güzel. Bizler gelirken bu kadar kalabalık beklemiyorduk ama hem bayram nedeniyle hem yurt dışından gelen misafirlerin oluşturduğu bir yoğunluk var." şeklinde konuştu.

"TATİLİN 9 GÜN OLMASINDAN MEMNUNUZ"

Bekledikleri yoğunluğu gördüklerini ifade eden Çelik Termal Spa İşletmecisi Yağız Çelik Çıbık, "Pamukkale ve Karahayit, termal turizm alanında dünyaca üne sahip bölgemizdir. Pamukkale ve Karahayit’teki termal suyunu diğer termal sulardan ayıran en önemli özelliği, içerisinde bulundurduğu mineraller nedeniyle romatizma ve cilt hastalıkları üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Sezon içerisinde dünya genelinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu yıl da beklediğimiz yoğunluğu gördük. Bayram tatilinin 9 gün olmasından çok memnunuz." şeklinde konuştu.