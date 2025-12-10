Trabzon'da Kıbrıs gazilerinden "Kahramanlar Korosu" kuruldu.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gazilerin sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılımı amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Bu kapsamda oluşturulan “Kahramanlar Korosu”, ilk olarak Trabzon’da hayata geçirildi.

Trabzon Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi arasında imzalanan protokolün ardından koro, resmi olarak faaliyetlerine başladı.

ÇANAKKALE VE YEMEN TÜRKÜLERİ REPERTUVARDA

Koroda yer alan Kıbrıs gazileri, haftada iki gün Trabzon Sanatevi’nde bir araya gelerek repertuvardaki 10 kahramanlık türküsünü seslendirmek için prova yapıyor. “Çanakkale” ve “Yemen” başta olmak üzere tarihi türküleri özel programlarda sunmak için hazırlıklarını sürdürüyorlar.

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, oluşturulan koronun gazilerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Mollaoğlu, “Gazilerimizle sanatı buluşturarak hem moral hem motivasyon sağlamak istiyoruz. Kahramanlar Korosu, 81 ilde uygulanacak Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı’nın Trabzon’daki ilk adımı.” dedi.

"26 YAŞINDAKİ HALİMİZE DÖNDÜK"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, çalışmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Sağıroğlu, “Koroda 11 gazi yer alıyor. Yaşımız 70’lerde ama kendimizi 26 yaşındaki halimiz gibi hissediyoruz. Kıbrıs’ta yaşadıklarımız bitmez, hatıralar hâlâ canlı.” dedi.

Göğsündeki mermiyi geçen yıl MR’da fark ettiğini anlatan Sağıroğlu, “Onunla yaşıyorum, o benim en büyük madalyam.” ifadelerini kullandı.

"ELİMİZ AYAĞIMIZ TUTTUĞU SÜRECE SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Korodaki gazilerden Hüseyin Sakal, gençlere ve topluma katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

“İki eser üzerinde çalıştık, repertuvar 7–8 türküye çıkacak. 29 Ekim’de ilk sahnemizi yaptık, çok beğenildi. Biz de gücümüz yettikçe devam edeceğiz” diyen Sakal, Kıbrıs’a gönüllü gittiklerini belirterek, “Oradaki soydaşlarımızı kurtardığımız için gururluyuz.” dedi.

"GÖREV VERİLDİĞİNDE KOŞTUK, YİNE KOŞARIZ"

Gazilerden Coşkun Çolak ise koronun kendilerine heyecan verdiğini söyledi:

29 Ekim için hazırlandık ve şarkılarımızı sunduk. Yaşadığımız duyguyu tarif etmek mümkün değil. 19–20 yaşındaydık, vatan çağırdı koştuk. Yine görev verilse yine gideriz. Koro bizim için ayrıca bir onur.

KORO ŞEFİ: "GAZİLERE UYUM SAĞLAMAK GURUR VERİCİ"

Koro Şefi Onur Yazıcı da teklifi memnuniyetle kabul ettiğini belirterek, “Gazilerden oluşan bir koroyu çalıştırmak benim için gurur kaynağı. Hepimiz hazır bekliyoruz; ne zaman görev düşerse o zaman en iyi şekilde sahneye çıkacağız” dedi.