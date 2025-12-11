Deprem konutları yükseliyor: Elazığ'da 12 binden fazla hak sahibi yuvasına kavuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşması için çalışmalar hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde deprem konutları hızla yükselmeye başladı.

Depremlerden en çok etkilenen Elazığ'da kentsel alanda 12 bin 326 konut, hak sahiplerine teslim edildi. Yapımı devam eden konutların yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

YIL SONU HEDEFİ 453 BİN KONUTU TESLİM ETMEK

Asrın felaketinden hemen sonra asrın inşaatı sürecini başlatmış olduklarını belirten Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, "Bunda çok büyük bir mesafe kaydettik. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir hızla bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki 11 ilde olduğu gibi Elazığ'da da çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmiştik. Asıl hedefimiz, yıl sonu itibariyle hak sahibi olan vatandaşlarımıza 453 bin konutu teslim etmek olacaktır. İlimizde de kırsal ve kentsel alanda konutlarımız var.

Toplu Konut İdaresi kapsamında yaptığımız 10 bin 558 konutumuz bulunmaktadır. Şu anda bulunduğumuz Zafran Mahallesi'nde de devam eden 3 etap konutlarımız var. Birinci etapta 448, ikinci etapta ise 361 konut, üçüncü etapta ise 872 konut, 12 ticarethane, 2 fırın, 1 sosyal tesis, 1 okul ve 1 cami inşasına devam ediyoruz. Asrın inşasında şu ana kadar 12 bin 326 konut bulunmaktadır.

Yıl itibariyle 13 bin 142 konutu teslim etmeyi hedefliyoruz. Temel hedefimiz, deprem gerçeğini unutmuyoruz. Afet gerçeğini unutmuyoruz. Afetlere karşı dirençli şehirler ve yapılar oluşturmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızı güvenilir ve huzurlu ev ortamlarına kavuşturmayı hedefliyoruz.

Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir hızla bunları yapıyoruz. Hasar tespit sürecinin ardından dakikalar içerisinde bizler sahaya indik. Normalde hasar tespit işleri devam eder, hak sahibi sayısı belli olur ondan sonra konut inşasına başlanır fakat biz bunu beklemedik.

Devletimiz taşın altına elini koydu, hasar tespit süreci başlarken depremin üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen, biz yeni konutların temellerini atmaya başladık." dedi.

4 BİN 222 İNŞAAT DEVAM EDİYOR

Vatandaşların mağdur olmaması bir an önce güvenli ev ortamlarına kavuşmaları için hemen çalışmalara başladıklarının altını çizen İl Müdürü Önalan, "2020 afetinde Elazığ'ımız çok büyük etkilenmişti. Bundan dolayı konutları inşa etmiştik. Bu konutlar 2023 depreminde güvenilirlik testini başarıyla geçti. 2023 depreminden sonra herkes, bizden TOKİ talebinde bulunmaya başladı.

Bakanlık olarak rezerv alanlarda, kentsel alanda, yerinde dönüşüm ve sosyal konutlarla vatandaşlarımızı bir an önce güvenli ve huzurlu ev ortamlarına kavuşturmayı hedefliyoruz.

Kırsal alanda da devam eden konutları bizler, bakanlık uhdemizde gerçekleştiriyoruz. Kırsal alanda ilimizde devam eden 2 bin 882 tane beton, bin 340 tane çelik yapı olmak üzere toplamda 4 bin 222 tane konut inşaatımız devam ediyor.

Bir kısmını vatandaşlarımıza teslim ettik, bir kısmını da bu ay içerisinde teslim edeceğiz. 453 bin konutu, yaraları sararak ve afetin izlerini unutturarak vatandaşlarımızı konut yapılarına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.