Dileklerin kabul olması için: Limon ve tuz karışımı

Dileklerin kabul olması için: Limon ve tuz karışımı

Limonun her derde bir çaresi olduğu bilinirken, bazı karışımları ise nazara, kötü enerjiye ve tıkanıklara iyi geliyor. Limon ve tuz ile yapılan karışım, üzerinizdeki kötü enerjiyi yok edebilir.

Olumsuz enerjilerden ve ağırlıklardan kurtulmak için deneyeceğiniz bazı yöntemler bulunuyor.

Kötü enerjilerin olduğu ortamda hem sağlıklı bir vücuda sahip olamazsınız hem de sevdiklerinizle doğru bir iletişim kuramazsınız.

Özellikle limon ile beraber yapacağınız bazı karışımlar, dileklerinizin kabul olması için olumlu bir enerjiye neden olacak.

Dileklerin kabul olması, kötü enerjiler, nazar ve bereketin artması için limonla vereceğimiz tarifi, 8 gün boyunca uygulamanız gerekiyor.

Bu karışıma eşlik eden başka yöntemleri deneyebilirsiniz ancak hepsini bir günde yapmanız doğru olmayabilir.

Peki, Limon ve tuz karışımı nasıl yapılır, ne işe yarar? İşte limon ve tuz mucizesi...

LİMON VE TUZ KARIŞIMI

Limon ve tuz karışımını öğleden önce yapmanız ve yattığınız yere koymanız gerekiyor.

Sabah saatlerinde ikiye böldüğünüz limonun üzerine bir çay kaşığı tuz koyun.

Ardından bir dilek tutun. Yalnızca bir dilek tutma hakkınız olduğunu unutmayın.

Daha sonra bu karışımı bir tabağa koyun ve yattığınız odaya yerleştirin.

TABAĞI KOYARKEN NİYET EDİN

Tabağı yattığınız odaya koyarken, "Limonun ve tuzun nazardan koruma enerjisini aktivite ediyorum. Dileğimin kabul olmasını niyet ediyorum." sözlerini söyleyin.

8 gün boyunca limonu odadan almayın. 7. günün sonunda yani 8. gün limonu çöpe atın ve atarken 3 defa, "Dileğim kabul oldu" ifadesini kullanın.

Dilerseniz 1 hafta ara verdikten sonra yeniden yapabilirsiniz.