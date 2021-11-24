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- Dileklerin kabul olması için: Limon ve tuz karışımı
Dileklerin kabul olması için: Limon ve tuz karışımı
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 16:20
- Güncelleme : 24.11.2021 - 16:32
Olumsuz enerjilerden ve ağırlıklardan kurtulmak için deneyeceğiniz bazı yöntemler bulunuyor.
Kötü enerjilerin olduğu ortamda hem sağlıklı bir vücuda sahip olamazsınız hem de sevdiklerinizle doğru bir iletişim kuramazsınız.
Özellikle limon ile beraber yapacağınız bazı karışımlar, dileklerinizin kabul olması için olumlu bir enerjiye neden olacak.
Dileklerin kabul olması, kötü enerjiler, nazar ve bereketin artması için limonla vereceğimiz tarifi, 8 gün boyunca uygulamanız gerekiyor.
Bu karışıma eşlik eden başka yöntemleri deneyebilirsiniz ancak hepsini bir günde yapmanız doğru olmayabilir.
Peki, Limon ve tuz karışımı nasıl yapılır, ne işe yarar? İşte limon ve tuz mucizesi...
LİMON VE TUZ KARIŞIMI
Limon ve tuz karışımını öğleden önce yapmanız ve yattığınız yere koymanız gerekiyor.
Sabah saatlerinde ikiye böldüğünüz limonun üzerine bir çay kaşığı tuz koyun.
Ardından bir dilek tutun. Yalnızca bir dilek tutma hakkınız olduğunu unutmayın.
Daha sonra bu karışımı bir tabağa koyun ve yattığınız odaya yerleştirin.
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TABAĞI KOYARKEN NİYET EDİN
Tabağı yattığınız odaya koyarken, "Limonun ve tuzun nazardan koruma enerjisini aktivite ediyorum. Dileğimin kabul olmasını niyet ediyorum." sözlerini söyleyin.
8 gün boyunca limonu odadan almayın. 7. günün sonunda yani 8. gün limonu çöpe atın ve atarken 3 defa, "Dileğim kabul oldu" ifadesini kullanın.
Dilerseniz 1 hafta ara verdikten sonra yeniden yapabilirsiniz.
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