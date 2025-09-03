Diyarbakır'da 60 saat enkazda kaldı: Yaşadıklarını kitaplaştırdı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Sözel Apartmanı, 48 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 36 yaşındaki Fatma Seher Gökdemir, enkaz altında 22 saat boyunca kimseye sesini duyuramadı. Arama-kurtarma ekipleri, Gökdemir’in çığlıklarını duyduktan sonra 60’ıncı saatte kurtarabildi.

ANNESİ ENKAZ ALTINDA CAN VERDİ

Yaşadıklarını anlatan Gökdemir, annesini kaybetmenin acısının tarifsiz olduğunu dile getirdi:

Annem, ilk yarım saat içerisinde hayatını kaybetti. Komşularım ve üst komşum, 4 aylık hamile Berfin ve 4 yaşındaki çocuğu yardım istediler ama kimseye yardımcı olamadım. Aileden yalnızca annemi kaybettim, ben yaralı olarak çıktım.

YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI

Depremin ardından sağ ayağından yaralanan Gökdemir, ameliyat ve 6 aylık fizik tedavi sürecinden geçti. Yaşadığı acıları içe gömmek yerine kaleme alan Gökdemir, “Hayatımın Şansız Hesabı” adlı kitabını yazdı. Kitapta, kendi yaşadıklarının yanı sıra depremde kayıp yaşayan ve umudunu yitirmiş herkese ses olmak istediğini belirtti:

“Bu kitap, acının içinde umudu arayıp çıkarmak demektir. Yaşadığım zorluklara rağmen hâlâ dimdik ayakta durabiliyorsam, bunu Rabbime ve kalemime borçluyum.”

GELİRİN YARISINI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAK

Kitabını bastırmak isteyen Gökdemir, gelirinin yarısını depremde hayatını kaybeden öksüz, yetim ve kimsesizlere bağışlayacağını açıkladı. Maddi zorluklar yaşadığını belirten Gökdemir, kitabını kendi kazancıyla basmak ve çalışarak ayakta durmak istediğini söyledi:

“Bana doğrudan iş konusunda yardımcı olamasanız bile, kitabıma ortak olup sesimi duyurmama destek olmanızı rica ediyorum.”