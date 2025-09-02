Diyarbakır’da kuş besleyen esnafın salatalığı serçeye benzedi

Diyarbakır–Mardin karayolunda havuz işletmesi bulunan esnaf Vedat Yılmaz, yıllardır mekânına gelen binlerce serçeyle yakından ilgileniyor. Her akşam üzeri adeta sürü halinde gelen kuşların cıvıltıları, bölgedeki insan seslerini bastırıyor. Yılmaz, kuşların kirlettiği alanları her gün temizliyor ve onlar için yuvalar da hazırlıyor.

SERÇEYE BENZEYEN SALATALIK ŞAŞIRTTI

Yaz aylarında çekirge sürüsünü andıran kalabalıkla mekânı dolduran serçelere ev sahipliği yapan Yılmaz, iş yerinin bir bölümüne hobi amaçlı sebze ekti. Geçtiğimiz gün salatalıklarını toplarken bir tanesinin serçeye birebir benzediğini gören Yılmaz, büyük şaşkınlık yaşadı. Bu olayı bir mesaj olarak yorumlayan esnaf, kuşlara daha çok ilgi göstermeye karar verdi.

"BU OLAYDA HİKMET VAR"

Yaşadıklarını değerlendiren Yılmaz, serçelerin mekânı adeta yuva bellediğini belirterek şöyle konuştu: